【華置127】華置炒恒大「損手」　料上半年持恒大股票錄48.9億元未變現虧損

大劉劉鑾雄及太太陳凱韻（甘比）一向為恒大系的忠實支持者，有份持股恒大 （03333） ，但恒大今年以來股價遜色，年初至今累跌逾32%。華人置業 （00127） 發公告指，根據恒大於6月30日的收市價作初步評估，預期上半年公平值變動之未變現虧損約41.1億元將錄為其他全面支出。因此，恒大股份的公平值變動累計未變現虧損由去年底的7.8億元增至今年6月底止的48.9億元，並通過其他全面收益以反映公平值計量的金融資產儲備內入賬。

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華置又指，未變現公平值變動為非現金項目，對集團現金流量並無構成影響。公告同時又提到，華置上半年獲得來自恒大股份的股息收入約為1.6億。

另外，期內，華置出售若干證券投資及財資產品，料帶來已變現收益淨額約1.7億元。而餘下之證券投資及財資產品，根據報價及估計的公平值作初步評估，預計公平值變動之未變現虧損淨額約4.1億元將於上半年的損益中確認。

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編輯：袁諾曦