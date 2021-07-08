【疫市革新】安永新辦公室融合科技+ESG　首度聚集3,500名員工　

▲ 會計師行安永（EY）今年正式搬出已使用近10年的金鐘中信大廈辦公室，遷往鰂魚涌太古坊的全新辦公室。

為配合業務發展，會計師行安永（EY）今年正式搬出已使用近10年的金鐘中信大廈辦公室，遷往鰂魚涌太古坊的全新辦公室，讓3,500名員工首次聚於同一個辦公地點。

安永香港及澳門區主管合夥人陳瑞娟（Agnes）指出，新辦公室融合更多科技元素及針對「環境、社會、企業管治」（ESG）設計，助提升團隊合作、工作效率，以及可持續發展。

現時該香港辦事處共有12層辦公室，其中8層坐落於太古坊1座，其餘4層位於濠豐大廈。她分享，是次革新香港辦事處，花了18個月時間，結合不同部門主管商討達成。而目前每一層辦公室均設有不同設計，例如輕工業風、城市風（Urban）及大自然風（Natural）等，以及是有面向山景、海景或是樓景。

每層不同設計 利採光倡無紙化

由於該會計師行早於2014年底開始進行革新，推行「未來工作間」以及彈性工作，員工再沒有固定座位，新辦公室亦增設不同工作空間類別，提供靈活工作環境。例如方便進行視像或語言通話的隔音電話亭、飛機頭等艙的獨立工作空間，以及不同大小的會議室空間。

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隨着氣候變化問題愈趨嚴重，綠色可持續發展逐漸受到關注，企業更為着重推動環境、社會、企業管治（ESG），並積極展開解決方案。她指該企在設立新辦公室時，亦有針對節能減排，希望幫助應對氣候變化與可持續發展。

她舉例指，在新辦公室中使用了翻新的辦公室家具，以及組合式家具，更有效規劃並善用空間。而會議室亦全部使用智能照明設備和系統，以及透明玻璃設計，方便採光，藉自然光照明，節省用電；並且鼓勵員工減少使用打印機，達到無紙化等。

此外，由於員工沒固定座位，需要在使用座位或會議室時登記訂座，所以為了是次「搬屋」，還找來其流動應用程式團隊，增設應用程式「EY@Work HK」，予員工作預約用途，以及可顯示各同事的位置，方便團隊協作溝通。

在疫情新常態下，員工增加對視像會議的需求，所以新辦公室亦有引入不少相關輔助設備，包括微軟的商務用互動白板，可作會議及協作平台、視訊通話等，以及擁有較大屏幕，方便在大型會議室開會，也可隨處移動。

她指出，以往員工要到黃竹坑的科技創新中心（Innovation Hub）才可以使用有關設備，現時可以在新辦公室直接使用，方便團隊工作。更於每層設有「IT corner」，倘員工對科技技術有疑難，可以隨時尋求協助。

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數碼化程序成主流

另隨着全球化及數碼化這兩大趨勢發展，為企業的商業及營運模式帶來轉變，影響着整體供應鏈及價值鏈，她表示，EY亦需要為客戶提供更全面服務。

各業務採用數碼化程序、工具等已逐漸成為主流，可以大大提升工作效率及精準度之餘，亦為企業客戶減低成本。

提升工作精準度 企業客減成本

為了追上技術發展及客戶需求，EY在全球已投資超過10億美元（約78億港元）發展新技術。為了應對有關需求，她舉例，業務當中涉及的「digital audit（數碼審計）methodology」愈來愈多，需要採用數碼工具來協助深入調查。

近年更增設了稅務科技轉型（Tax Technology and Transformation，TTT）團隊，提供數碼化程序「Robotic Process Automation」，例如是藉此協助企業處理有關增值稅（Value Added Tax，VAT）退還及申報，加快進度。她指出，可以由原本每月需要花上100多小時處理，提升10倍速度完成。

記者：張寶燕

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