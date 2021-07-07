【大行報告】高盛唱淡電訊設備股 下調呢3隻股份評級及目標價

高盛對內地電訊設備行業發表最新研究報告，對行業前景維持審慎看法，並下調3隻在港上市的電訊設備股評級。該行指，考慮到未來數季內地5G推行勢頭放緩，即使預期供應鏈有望持續享受可觀的盈利增長，而且跟具備成熟技術的半導體設備股相比，板塊股價上行空間有限，因此將中興通訊（00763）H股及京信通信（02342）投資評級由「中性」降至「沽售」，中興目標價由22.7元輕微下調4%至21.7元，京信目標價則由2.15元削18%至1.75元；至於長飛光纖光纜（06869）H股投資評級由「買入」降至「中性」，目標價由15元狠削30%至10.5元。

高盛點睇以下三隻電訊設備股﹕

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報告指，考慮到內地5G基站設備要求降級，當中中興在面對去年次季至今年首季高基數下，料今年次季至明年首季純利增長將放緩，而考慮到同業競爭加劇將壓抑消費者銷售增長等，該行下調其2021至2023年度收入預測分別2%、5%及6%，純利預測分別降5%、14%及18%。

至於京信通信，該行認為仍是內地5G小型基地台室內普及的受惠者，不過進展較預期慢，現時內地以室外5G普及為優先，5G小型基地台丫卻仍未展開中央招標，該行料到明年才開始大規模付運，該行下調其2021至2023年小型基地台對收入佔比預測至分別8%、18%及21%（原先預測為23%、25%及28%），並下調其2021至2023年收入預測分別7%、1%及1%，純利預測分別降29%、2%及3%。

另一方面，該行指出光纖行業已經歷兩年下行周期，銷售均價在2019至2020年期間累跌65%，絕大部分小型生產商未能達到收支平衡，而行業自2019年起停止添置新產能。與此同時，在小型生產商退出市場下，料供求平衡逐漸恢復，價格將逐漸復甦，料明年將復甦10%。該行料長飛光纖光纜盈利谷底反彈幅度溫和，而考慮到光纖價格復甦低於預期，因此下調其2021至2023年各年收入預測各1%，並下調純利預測分別18%、8%及6%。

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記者：郭秀慧