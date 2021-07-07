59優秀企業及企業家榮獲2021年亞太傑出企業獎

由亞洲企業商會（Enterprise Asia）舉辦第15屆的「2021年亞太傑出企業獎（Asia Pacific Enterprise Awards ; APEA）」於昨日（30號）在線上完成頒獎典禮，共頒發亞太地區59位得獎企業及企業家。頒獎前，主辦單位也以「重啟經濟藍圖，邁向永續復甦」為主題於線上舉辦「2021年亞洲企業精神論壇（Asia Entrepreneurship Forum ; AEF）」，來自中國、巴林、汶萊、香港、印度、印度尼西亞、馬來西亞、菲律賓、新加坡、臺灣、泰國等300多位企業領袖參加了此次論壇。



亞洲企業商會指出，APEA舉辦目的是希望對企業創辦者、經營者給予最大的鼓勵與認可，每年皆收到亞太地區超過800多個提名，其中約有7%左右獲評審團認可得獎。今年進入最後一輪評審名單有來自15個國家及市場的130位企業家及企業入圍，最後主辦單位頒發59個獎項。



亞洲企業商會主席曾立基（Richard Tsang）致開幕詞時指出，自2007年開始，亞太傑出企業獎透過卓越企業領袖獎、企業躍進獎、優異勵志品牌獎、卓越企業管理獎四大獎項表彰亞太地區成功企業和企業家，鼓勵企業在人文，地理，環境作出更好更廣的貢獻。在今年獲獎企業中，有超過40%企業獲得卓越企業管理獎，再次顯示在自去年至今超過一年半的新冠疫情挑戰中，企業唯有能展現卓越創業精神和靭性才能取得傲人成績。



今年APEA年度最佳企業家獎得主是來自泰國的綠色金融企業B.Grimm公司董事長兼總裁Harald Link 博士榮獲，而榮獲卓越企業領袖獎加冕的有：國璽幹細胞總裁莊明熙博士、伊雲穀創辦人暨執行長蔡佳宏、Muang Thai Life Assurance公司總裁暨執行長Sara Lamsam等卓越企業家。



此外，台灣的玉山金控和新加坡的Nu Skin Southeast Asia (NSE Asia Products Pte Ltd)等公司也獲頒優異勵志品牌獎。來自菲律賓的Fredley Group of Companies和來自新加坡的MatchMove Pay Pte Ltd都是企業躍進獎的獲獎者。



中信國際電訊是唯一家來自香港的卓越企業榮膺卓越企業管理獎，而其他國家的獲獎者有來自印度的Bahwan CyberTek、中國合景泰富集團、印度尼西亞的PT Mora Telematika Indonesia等卓越公司。



亞洲企業商會的董事長，丹斯裏馮鎮安博士在論壇開幕時也表示，迎接未來充滿挑戰的組織型態，企業領袖應重視人才及在組織中人力資源規劃，組織變革中，推動領導力、文化和員工體驗來產生有意義的變革，實現彈性靈活的營運特質。論壇也邀請到安聯PNB人壽保險公司總裁兼首席執行官Alexander Grenz、UPS 亞太區營銷副總裁David Stock、百特東南亞及全球職能亞太區人力資源總監Jennifer Di、 IBM 東盟總經理Martin Chee、德勤東南亞勞動力轉型與領導力總監Nitin Goil等人發表演講。

（資料由客戶提供）