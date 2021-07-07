【大行點睇】吉利受累於芯片短缺 6月銷量按年跌近一成 遭瑞信下調評級至「中性」

瑞信發表研究報告指，吉利汽車（00175）6月份銷量按年跌9%至約10萬部，但仍較市場預期跌15%好。瑞信認為吉利及整個行業的銷量下跌，主要是由汽車芯片供應問題導致。瑞信維持吉利汽車目標價26港元，但評級由「優於大市」下調至「中性」。

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瑞信指，主要受電動車「極氪001」訂單強勁推動，以及即將推出「星越L」已收到逾2萬部的訂單，故股價較5月低位上漲41%。

該行看好吉利下半年的增長，惟料26元目標價的上行空間有限，故下調其評級，公司上半年銷量按年19%，因此該行預期公司上半年淨利潤約30億元人民幣，按年增長30%。

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另一大行摩根士丹利表示，6月內吉利新能源和電氣化汽車銷量按年跌14.1%至7515部，內地及海外市場銷量分別按年下跌12%和增長71%。上半年累計集團總銷量為63萬部，按年增19%，現時已達全年銷量目標的41%。該行維持吉利「減持」評級，予目標價13元。

大行目標價一覽：

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