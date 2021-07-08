【職場熱話】公司新入職女同事　一返工即被「起底」　網民批：來說是非者　便是是非人

公司一有傳聞，就很容易一傳十、十傳百，導致全公司都知道。近日就有網民在討論區發帖，指公司近日來了位女同事，一上班就已經被人「起底」，不足一星期已經差不多整間公司都知道這件事。

事主經歷：















【職場熱話】與上司夾不來 應裸辭還是「做住先」 網民：找到另一份工作先再走 【下一頁】

帖文引來網民熱論，不少網民都認為不應該到處宣揚同事的私事，「這帖重點不應放在甚麼女同事、甚麼有婦之夫...是那個到處『唱人』的『三姑六婆』行為最可恥。」、「我覺得到處跟人說那個更討厭」、「 佛曰：來說是非者，便是是非人」、「給個機會別人吧，過去的事」、「你公司的人都很有空哦」、「不要這麼『八卦』，專心做好自己的事先。」、「其實又怎樣呢，上班而已。」

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責任編輯：黃苑筠