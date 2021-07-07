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【AI監控】比利時藝術家用AI　監督議員開會情況

科技 18:15 2021/07/07

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比利時一名數碼媒體藝術家過人工智能（AI）、人臉識別技術以及大數據分析功能，監察當地哪位國會議員在開會時玩手機。

市民向來都相當關注議員在會議上的一舉一動，尤其特別留意議員會否有偷懶、不專心的情況。近日比利時一名數碼媒體藝術家，就製作了名為「The Flemish Scrollers」的程式，透過人工智能（AI）、人臉識別技術以及大數據分析功能，監察當地哪位國會議員在開會時玩手機。

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比利時藝術家Dries Depoorter近日透過Python設計了一款AI人臉識別工具「The Flemish Scrollers」，並從比利時弗拉芒大區（Flemish）政府的會議YouTube直播中，利用AI收集議員臉孔數據。每當會議直播開始時，程式自動找出議員臉孔和手機圖像，來查看這些議員的上班狀態。

Depoorter指，沒有會議時，程式會繼續不斷學習，從舊影片中收集人像數據，提高準確度。根據外媒Mashable報道指，該程式推出24小時內已經錄得最少4名議員在會議事玩手機。

Depoorter分享，他設計這款工具是因為2年前在比利時國會開會時，該國內政部長Jan Jambon在討論政策期間只顧玩遊戲「Angry Bird」而引起眾怒，因而誕生出此設計。他強調，這程式不可以偏概全確定所有議員使用手機或平板時，都是在偷懶。這僅是統計他們使用電子產品的時間比例，不過有了這樣的監測，相信大眾會更為放心。

【人臉辨識】日企NEC研人臉辨識技術　戴口罩準確度也達99.9%

責任編輯：曾曉汶

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