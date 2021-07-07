至今僅賣出6.5%單位　何文田傲玟再度延遲交樓　高銀：大部分買家稱考慮繼續等

屢傳財困的高銀金融（00530）主席潘蘇通，旗下高銀集團新盤何文田傲玟，早前稱受疫情和天氣影響，故需延遲至７月６日交樓。不過，發展商剛公布，項目施工期將再延誤，但未有透露實際交樓日期。

發展商稱，傲玟已取得佔用許可證（Occupation Permit，又稱入伙紙），惟受新型冠狀病毒肺炎疫情影響，部分建築材料未能如期運送，導致項目施工期出現延誤，而早前已通知各買家有關項目需延遲交樓，大部分買家初步表示會考慮繼續等候成交。發展商又指，將繼續監測項目工程進度，務求令項目盡快完工，並會與受影響的買家保持緊密溝通，並按照買賣合約之條款跟進處理事件。

資料顯示，傲玟由六座住宅組成，提供401伙，但項目自2019年11月推出至今，暫只售出約26伙，佔全盤單位總數約6.5%。 值得留意的是，項目早前出現買家火速放棄交易個案，有買家於今年4月以逾1.21億元購入1座28及29樓複式C單位，成交呎價高達5萬元，但於短短約一周，交易再未有進展，料遭沒收樓價5%之訂金，即涉逾605萬元。

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