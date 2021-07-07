【有相睇】睇中罕有兩房套開則實用　買家即日斥1,080萬入市東涌昇薈　創同類單位新高價

樓市熾熱，最近市場有多個新盤開售，不少新盤向隅客回流二手市場覓盤入市。中原地產唐啟樂表示，新盤熱賣帶動二手交投，最近有買家以破頂價購入東涌昇罕有兩房套單位，成交價達1,080萬元。

涉及單位為昇薈10座高層J室，實用面積757平方呎，兩房套房連儲物室間隔，享自己屋苑及對面映灣園內園景致。業主原叫價1,100萬元，吸引買家議價後以1,080萬元沽出，實用呎價14,267元，創屋苑兩房戶新高。

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唐啟樂表示，買家為同區換樓客，鍾情昇薈樓齡新，兩房套房間隔亦是區內罕有，上址內櫳企理實用，買家一睇即中，即日還價入市。據了解，原業主於2013年12月以706.64萬元一手買入單位，帳面獲利373.36萬元或53%。

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