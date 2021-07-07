▲ 【新股IPO】醫脈通2192傳超購592倍凍資2526億元 康聖環球9960據報超購543倍凍1215億元

兩隻新股醫脈通 （新上市編號：02192） 及康聖環球 （新上市編號：09960） 同日截止招股，市場消息指，醫脈通錄得近62.8萬人認購，公開發售部分超購592倍，凍資約2526億元。至於康聖環球，則錄得43萬人認購，公開發售部分超購543倍，凍資約1215億元。

醫脈通發售1.55億股，每股招股價介乎24.1元至27.2元，集資37.38億至42.19億元。醫脈通預期於7月15日掛牌。至於比醫脈通遲一日掛牌的康聖環球，發售2.26億股，每股招股價8.6至9.78元，集資最多22.14億元。一手500股，入場費4939.28元。

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