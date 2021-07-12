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【新股IPO】醫脈通2192一手中籤率5%、康聖環球9960傳一手中籤5%　凍資逾3700億元

新股IPO 18:43 2021/07/12

分享：

【新股IPO】醫脈通2192傳超購592倍凍資2526億元　康聖環球9960據報超購543倍凍1215億元

兩隻新股醫脈通 （新上市編號：02192） 及康聖環球 （新上市編號：09960） 同日截止招股，醫脈通  （02192） 率先公布招股結果。互聯網醫療平台醫脈通以每股27.2元定價，為招股價範圍24.1元至27.2元上限，集資淨額40億元，一手中籤率5%，抽90手（45,000股）始可穩獲一手。醫脈通將於7月15日掛牌。

市場消息指，康聖環球則錄得43萬人認購，公開發售部分超購543倍，凍資約1215億元，一手中籤率達5%，認購50手才穩中一手。

醫脈通發售1.55億股，每股招股價介乎24.1元至27.2元，集資37.38億至42.19億元。醫脈通預期於7月15日掛牌。至於比醫脈通遲一日掛牌的康聖環球，發售2.26億股，每股招股價8.6至9.78元，集資最多22.14億元。一手500股，入場費4939.28元。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具    

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港股 集資 IPO 康聖環球（09960） 醫脈通（02192）
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