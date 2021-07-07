【美股分析】油價重回六年高位 盤點大行看好的落後油股

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上半年豪宅成交量創紀錄新高 美聯︰逾億元豪宅受「新香港人」追捧 料通關後樓價再升一成
石油輸出國組織（OPEC）及非油組主要石油輸出國組成的OPEC+成員決定延遲增產石油後，原油價格再創新高，重回六年高位，遠高於美國頁岩油生產商可錄得收支平衡的價格，但在經濟復甦持續下，油價或會繼續在高位運行。
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但據《Marketwatch》統計，美國能源股的走勢卻落後油價升幅，紐約期油三個月遠期期權年初至今回報為57.1%，但標普綜合能源指數同期卻只升49.3%，如果統計過去一年的表現，油股落後的情況更見突出，紐約期油三個月遠期期權一年回報為87.7%，標普綜合能源指數同期卻只有56.2%的回報。
在一眾美股的能源股中，部份股價仍遠低於大行分析員的平均目標價，以下便篩選出20隻華爾街分析員最為看好的油股。
|股份
|獲「買入」評級比例
|平均目標價
|隱含潛在升幅
|Renewable Energy
|77%
|$85.9
|39%
|Energy Transfer
|83%
|$13.56
|27%
|PDC Energy
|89%
|$58.94
|26%
|CNX Resources
|54%
|$17
|26%
|Pioneer Natural Resources
|81%
|$207.38
|24%
|Dorian LPG
|86%
|$17
|24%
|Bonanza Creek Energy
|100%
|$61.17
|23%
|Devon Energy
|85%
|$36.06
|23%
|EQT
|77%
|$26.02
|20%
|Penn Virginia
|80%
|$30.4
|19%
|Green Plains
|100%
|$39.75
|19%
|ConocoPhillips
|94%
|$74
|18%
|Marathon Petroleum
|78%
|$71.88
|18%
|Valero Energy
|84%
|$91.81
|18%
|Talos Energy
|88%
|$18.71
|16%
|Baker Hughes
|88%
|$23.55
|16%
|Chevron
|56%
|$122.52
|16%
|Enterprise Products Partners
|96%
|$28.33
|15%
|EOG Resources
|69%
|$97.11
|13%
|Phillips 66
|78%
|$98.94
|13%
撰文 : 林展鋒