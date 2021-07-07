【美股分析】油價重回六年高位 盤點大行看好的落後油股

石油輸出國組織（OPEC）及非油組主要石油輸出國組成的OPEC+成員決定延遲增產石油後，原油價格再創新高，重回六年高位，遠高於美國頁岩油生產商可錄得收支平衡的價格，但在經濟復甦持續下，油價或會繼續在高位運行。

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但據《Marketwatch》統計，美國能源股的走勢卻落後油價升幅，紐約期油三個月遠期期權年初至今回報為57.1%，但標普綜合能源指數同期卻只升49.3%，如果統計過去一年的表現，油股落後的情況更見突出，紐約期油三個月遠期期權一年回報為87.7%，標普綜合能源指數同期卻只有56.2%的回報。

在一眾美股的能源股中，部份股價仍遠低於大行分析員的平均目標價，以下便篩選出20隻華爾街分析員最為看好的油股。

股份 獲「買入」評級比例 平均目標價 隱含潛在升幅 Renewable Energy 77% $85.9 39% Energy Transfer 83% $13.56 27% PDC Energy 89% $58.94 26% CNX Resources 54% $17 26% Pioneer Natural Resources 81% $207.38 24% Dorian LPG 86% $17 24% Bonanza Creek Energy 100% $61.17 23% Devon Energy 85% $36.06 23% EQT 77% $26.02 20% Penn Virginia 80% $30.4 19% Green Plains 100% $39.75 19% ConocoPhillips 94% $74 18% Marathon Petroleum 78% $71.88 18% Valero Energy 84% $91.81 18% Talos Energy 88% $18.71 16% Baker Hughes 88% $23.55 16% Chevron 56% $122.52 16% Enterprise Products Partners 96% $28.33 15% EOG Resources 69% $97.11 13% Phillips 66 78% $98.94 13%