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【美股分析】油價重回六年高位 盤點大行看好的落後油股

股樓投資 19:10 2021/07/07

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石油輸出國組織（OPEC）及非油組主要石油輸出國組成的OPEC+成員決定延遲增產石油後，原油價格再創新高，重回六年高位，遠高於美國頁岩油生產商可錄得收支平衡的價格，但在經濟復甦持續下，油價或會繼續在高位運行。

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但據《Marketwatch》統計，美國能源股的走勢卻落後油價升幅，紐約期油三個月遠期期權年初至今回報為57.1%，但標普綜合能源指數同期卻只升49.3%，如果統計過去一年的表現，油股落後的情況更見突出，紐約期油三個月遠期期權一年回報為87.7%，標普綜合能源指數同期卻只有56.2%的回報。

在一眾美股的能源股中，部份股價仍遠低於大行分析員的平均目標價，以下便篩選出20隻華爾街分析員最為看好的油股。

股份 獲「買入」評級比例 平均目標價 隱含潛在升幅
Renewable Energy 77% $85.9 39%
Energy Transfer 83% $13.56 27%
PDC Energy  89% $58.94 26%
CNX Resources 54% $17 26%
Pioneer Natural Resources 81% $207.38 24%
Dorian LPG  86% $17 24%
Bonanza Creek Energy 100% $61.17 23%
Devon Energy  85% $36.06 23%
EQT 77% $26.02 20%
Penn Virginia 80% $30.4 19%
Green Plains 100% $39.75 19%
ConocoPhillips  94% $74 18%
Marathon Petroleum 78% $71.88 18%
Valero Energy 84% $91.81 18%
Talos Energy 88% $18.71 16%
Baker Hughes 88% $23.55 16%
Chevron  56% $122.52 16%
Enterprise Products Partners 96% $28.33 15%
EOG Resources 69% $97.11 13%
Phillips 66  78% $98.94 13%

 

 

撰文 : 林展鋒

潛在升幅 石油 期權 經濟 買入 目標價 市盈率 指數 美股 美國

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