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【異動股】復銳醫療科技發盈喜　股價兩日升三成　年初至今升幅逾5倍

股樓投資 17:54 2021/07/07

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復星系股份、復星醫藥（02196）旗下復鋭醫療科技(01696)今日再漲超8%，近兩日已升近三成。近日公司發盈喜指，受惠兩個主要市場北美與中國錄得強勁增長、彈性管理戰略，在疫情期間保持公司團隊穩健發展、多維度產品線與渠道在全球醫美市場中拓展與協同，以及持續推出新技術和新產品，預計截6月止中期溢利按年增加逾190%，總收益按年升逾73%。

該股年初至今已升逾517%。

【大行點睇】里昂指CXO股份調整過度　料藥明生物及泰格醫藥可受惠新政策 【下一頁

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撰文 : 周兆邦

復銳醫療科技（01696） 港股

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至今僅賣出6.5%單位　何文田傲玟再度延遲交樓　高銀：大部分買家稱考慮繼續等

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