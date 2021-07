【閃‧亮‧人生@iM網欄】寫一封給自己的信 《BE A BETTER MIRROR》的啓發

話說剛剛一口氣睇完了20集《調教你MIRROR》,真的不知為甚麼,本身不算是他們的Fans,但也覺得很催淚!喊了好幾集…先不要笑我,或許你自己看過也會觸動到你的共鳴位呢!先不在這裡劇透,大家有時間不妨看一兩集吧!每集20分鐘短短的,好Easy!

我估這個節目的Magic,不但是令人感受到MIRROR男團的真、他們好落地,最緊要是,大家都豁出去,哪怕要拋下偶像的包袱,不介意將自己懦弱、不好看的一面也在大氣電波分享!雖說是真人騷,Artists也知道有外景的同事在拍攝,就算你當他們不是百分百的坦誠,但製作團隊都能捕捉到及引導到他們在鏡頭前面表露各人埋藏在心裡的開心、不開心、委屈、憤怒、傷心…最緊要是無分晝夜、入埋宿舍,也拍攝了無化妝、睡眼惺忪、頭髮蓬鬆的狀態,而各人都全不介意,也看得出是沒有避忌地展現其真性情出來。莫說是偶像的他們,大家自己在Facebook或IG也不會這樣做,實在不容易。

所以看這個節目看得出奇地投入,彷彿就用了作為MIRROR朋友的視覺和他們一起去感受他們的內心世界,和他們在回想短短兩、三年裡「一起經歷壯舉」!幕後團隊用輕鬆真人騷但也有點Lifestyle紀錄片Feel的拍攝手法,令觀眾一邊看節目,簡直就像與成員們一起成長、一起入Camp、一起去Team Building!我覺得這節目的好看之處,就在這!

而Ending一幕最令我感動的,就是大家總結整個Camp的感受,MIRROR十二位成員一起做的才藝表演,是他們揀選的這一首歌《給自己的信》,最能觸動到我!

截至今天,正正就是寫這《閃亮人生》專欄一週歲。聽到這首歌,令我有感而發,仿彿過去一年這個專欄,我也在給自己寫信!所以,今次想和大家分享一下我這個新手專欄作者的一些體會。

初試執筆 為自己的成長做個記錄

和大家一樣,日常的生活、工作、照顧家人的事情都忙得喘不過氣來,而我一向也沒有寫日記的習慣,現在只會靠用手機拍照片或視頻,彷彿已變成了大家主要記錄自己成長的日記。

多謝一年前經濟日報《iMoney》這個平台邀請我寫自己的專欄,讓我能用上最傳統的方法用文字去記錄下一些我想分享和推介的人和事。

寫這個專欄,能讓我每隔個星期,可以靜靜的坐下來,思考一下自己的人生,也將我生活上的點滴好好記下來,讓未來的我,有個好好的回憶。

但也有些時候,要找到好的題材去寫也很難,因為很想寫一些從心而發又會令人有共鳴的事。但原來要找到合適的題材一點也不易,真心佩服要每天執筆搵食的作家們,畢竟有機會寫專欄這個體驗,對我來說也算是我「閃亮人生」的一個很好的經歷和磨練。

對我另一挑戰的事情......實不相暪,我本來也是一個很懶寫作的人,而且我打中文字很慢的。多得現在科技發達,現在只要用手機Siri,用講的方法已經可以寫下中文字,又快而且都幾準的,對不太懂打中文輸入法的我,真是太奇妙和偉大的發明,大家不妨試試用這個方法開始寫作啊。

俗語話「人生總有第一次」,就這樣膽粗粗加上Siri的幫助下,就寫上了一年「閃亮人生」的小故事了!

寫給大家 也寫給未來的自己

當我偶爾聽到一些朋友們小小的迴響......當看完了我的專欄後令大家得到一點點啟發或共鳴位而PM我,和我繼續交流彼此的想法,原來是一件令人很開心愉快的事情!你們就這麽一兩句的說話其實已很窩心。這,也變成了我繼續寫這專欄的動力!

因此我也希望能鼓勵大家,可以各自用不同的方法,寫blog也好、在Facebook寫post也好,甚至簡單在WhatsApp自己給自己開個短訊群,總之大家可試試用不同的方法,將自己不同階段的人生,開始寫下來,好好保存各自「閃亮人生」的珍貴回憶,給未來的自己,寫寫信。當過了一段時間回頭再看看,會別有一番感受的, 向著Be A Better Me的方向繼續向前。

最後想和大家分享這首歌,由MIRROR演唱會的重新演繹版本,原唱是鍾舒漫的《給自己的信》。覺得首歌幾好聽,歌詞也有點意思,再配合看《BE A BETTER MIRROR》節目,應該會更好Feel!

Hope you like it too!

給自己的信

演繹:MIRROR

原唱:Sherman Chung

作詞:周耀輝 作曲:Angela Aki

作者_陳嘉賢簡介: 德國寶旗下時尚品牌THE SPARKLE COLLECTION創辦人陳嘉賢,先後於紐約大學完成教育碩士及香港中文大學市場學碩士學位。過去獲得香港青年工業家奬、十大傑出青年、傑出女企業家大獎以及大灣區傑出女企業家獎。

