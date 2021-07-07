【科技新知】新加坡團隊研發AiFoam　助機械人皮膚自我修復  

▲ 新加坡研究人員開發了一種為AiFoam的智能泡沫材料，可讓機械人感知附近物體，並在損壞時自我修復，就像人類皮膚一樣。

疫情下，公眾對自動化、免接觸，甚至近乎隔離的生活方式的需求增加，同時亦令機械人，自動化技術應用研發增加。新加坡研究人員開發了一種為AiFoam的智能泡沫材料，可讓機械人感知附近物體，並在損壞時自我修復，就像人類皮膚一樣。

據路透社報道，新加坡國立大學材料科學與工程實驗室的研究人員正在研究AiFoam，這種由人工神經支配的材料能通過檢測物體的電場來感知附近物體，並在被損害時自我修復。研究指出，AiFoam是一種高彈性聚合物，通過混合含氟聚合物與降低表面張力的化合物而成，故令海綿材料在切割時很容易再融合成一塊。報道指出，為複製人類觸覺，研究人員在AiFoam中注入微小的金屬顆粒，並在泡沫下方添加少量電極。

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團隊首席研究員Benjamin Tee解釋，AiFoam可應用在很多範疇，如機械人和義肢設備，機械人在人類周圍工作時需要更加智能。使用AiFoam，機械人的傳感器可測量人類的電場變化，並對其觸摸作出回應。此功能使機械人不僅可以檢測其施加力的強度，還可以檢測其施加力的方向，從而使機械人更加智能及具互動性，甚至可以讓義肢用戶在抓取物體時更靈活地使用他們的機械臂。Tee補充，AiFoam是同類產品中第一個可將自愈特性和壓力感應相結合的產品。此研究已開展超過兩年，研究團隊希望這種材料能在五年內投入各界被實際使用。

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責任編輯：張凱琳