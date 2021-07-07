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【虛擬銀行】Livi Bank客戶人數突破10萬　存款總額逾9.5億元

Hot Talk 17:27 2021/07/07

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【虛擬銀行】Livi Bank客戶人數突破10萬　存款總額逾9.5億元

由中銀香港 （02388） 、京東科技、怡和集團合資的虛擬銀行Livi Bank公布，客戶數目突破10萬人，是繼MOX、匯立銀行（WeLab Bank）另一對外公布客戶突破10萬的虛擬銀行。截至7月5日，livi 存款總額已超過9.5 億港元。

livi公開部分營運數據，如6成客戶已持有 livi Debit Mastercard，也有超過一半客戶將livi 與怡和系牛奶國際的獎賞計劃yuu 賬戶綁定，也有7成客戶開通銀聯二維碼支付。

WeLab Bank客戶數突破10萬 推10萬元回贈抽獎活動，可見【下一頁】

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livi今年5月引入先買後付的「livi PayLater」服務，至今累計收到逾11000份申請，簽賬金額介乎100元至超過10,000元，還款期由 3 至 36 個月不等。

livi表示，將會在短期內公布更多創新支付貢能，也在籌備推出貸款及財富管理產品。

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虛擬銀行 livi Bank 京東集團—SW（09618） 中銀香港（02388） 京東（美：JD）

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