【Bitcoin】多國監管機構相繼出手　幣安創辦人承認﹕尚有不少空間需改善

全球規模最大的加密貨幣交易所幣安(Binance)最近屢被各國監管部門盯上,目前正受到來自日本、英國、泰國、開曼群島等多個國家的監管壓力。幣安創辦人兼行政總裁趙長鵬在幣安網站發表網誌承認,幣安成立僅僅4年,有不少空間需改善,並表示,對整個加密貨幣的行業來說,設立明確的監管標準和規則,將有利行業未來發展。

全球最大加密貨幣交易所總部成謎,詳見﹕【下一頁】

幣安近日面對不少質疑,例如開曼群島金融監管機構曾指出,幣安在當地並沒有取得經營許可,引發外界質疑,幣安在運營業務時,是否存在不合規的情況。趙長鵬在幣安官方網站中發表一封致公眾的信中解釋,當幣安在4年前成立時,整個加密行業尚未成型,只有少數市場參與者參與,亦沒有清晰監管規則。隨後在短時間之內,行業急劇發展,現時有更多加密貨幣投資新手進入市場,才會形成現時局面。他表示,近來亦有不少聲音反思,未來整個行業應如何走下去。

他以汽車作比喻,認為加密貨幣猶如當年汽車剛剛發明時一樣,尚未落實相應的交通法例、交通燈及安全帶等配套或基建,需要時間發展。

Cathie Wood﹕各國對加密貨幣態度將變得更友好,詳見﹕【下一頁】

趙長鵬亦指,加密貨幣或能夠廣泛應用於所有人身上,但必須有機制防止他人錯誤地使用加密貨幣、或利用加密貨幣作出不法行為。對整個行業來說,設立明確的監管標準和規則將有利其未來發展,亦會令更多人能夠放心參與加密貨幣交易。

承認不少空間需改善

不過,他亦承認,幣安成立僅僅4年,亦有不少空間需改善。他坦言﹕

「幣安過去成長得很快,(但)我們並不是經常能夠正確地處理所有事情,我們目前正不斷學習及改善。」

"Binance has grown very quickly and we haven't always got everything exactly right, but we are learning and improving every day."