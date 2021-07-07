【Bitcoin】多國監管機構相繼出手　幣安創辦人承認﹕尚有不少空間需改善

▲ 幣安創辦人兼行政總裁趙長鵬在幣安網站發表網誌稱，承認幣安成立僅僅4年，有不少空間需改善。

全球規模最大的加密貨幣交易所幣安（Binance）最近屢被各國監管部門盯上，目前正受到來自日本、英國、泰國、開曼群島等多個國家的監管壓力。幣安創辦人兼行政總裁趙長鵬在幣安網站發表網誌承認，幣安成立僅僅4年，有不少空間需改善，並表示，對整個加密貨幣的行業來說，設立明確的監管標準和規則，將有利行業未來發展。

全球最大加密貨幣交易所總部成謎，詳見﹕【下一頁】

幣安近日面對不少質疑，例如開曼群島金融監管機構曾指出，幣安在當地並沒有取得經營許可，引發外界質疑，幣安在運營業務時，是否存在不合規的情況。趙長鵬在幣安官方網站中發表一封致公眾的信中解釋，當幣安在4年前成立時，整個加密行業尚未成型，只有少數市場參與者參與，亦沒有清晰監管規則。隨後在短時間之內，行業急劇發展，現時有更多加密貨幣投資新手進入市場，才會形成現時局面。他表示，近來亦有不少聲音反思，未來整個行業應如何走下去。

他以汽車作比喻，認為加密貨幣猶如當年汽車剛剛發明時一樣，尚未落實相應的交通法例、交通燈及安全帶等配套或基建，需要時間發展。

Cathie Wood﹕各國對加密貨幣態度將變得更友好，詳見﹕【下一頁】

趙長鵬亦指，加密貨幣或能夠廣泛應用於所有人身上，但必須有機制防止他人錯誤地使用加密貨幣、或利用加密貨幣作出不法行為。對整個行業來說，設立明確的監管標準和規則將有利其未來發展，亦會令更多人能夠放心參與加密貨幣交易。

承認不少空間需改善

不過，他亦承認，幣安成立僅僅4年，亦有不少空間需改善。他坦言﹕

「幣安過去成長得很快，（但）我們並不是經常能夠正確地處理所有事情，我們目前正不斷學習及改善。」 "Binance has grown very quickly and we haven't always got everything exactly right, but we are learning and improving every day."

他舉例表示，自過去一年以來，幣安旗下的國際合規團隊及諮詢團隊人數增長了5倍。公司亦有引入監管科技（RegTech）保障投資者。

相關文章﹕

【Bitcoin】幣安暫停接受歐盟支付系統SEPA存款 多國監管機構連環出手

全球最大加密貨幣交易所幣安Binance傳被監管部門調查 平台交易量遠超Coinbase

【Bitcoin】百度、微博屏蔽幣安、火幣等虛幣交易網站關鍵詞

緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此】

2021書展早鳥3重賞︰《香港經濟日報》電子版全年至低價＋高達$340現金賞＋禮物<優惠詳情>

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結

編輯﹕賴奕羚