【港交所 388】港交所將加快上市程序 憧憬中概股回流 股價逆市強勢

港交所（00388）將加快上市程序，且內地將加強監管企業赴美上市，長遠有助中概股回歸香港上市，在此憧憬下，帶挈股價連續兩日逆市走高，昨日（6日）重上460元水平後，今日（7日）繼續上升，高開2.3%後升幅擴大，高見495元，突破1個月高位及100天綫（474.88元），至收市報491元，升5.3%，成交額急增至94.1億元。

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港交所昨日宣布，將會落實推出全新電子結算平台「FINI（Fast Interface for New Issuance）」，以全面簡化及數碼化香港的首次公開招股（IPO）程序，並料最快於明年第四季實現「T+2」周期。

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記者：郭秀慧