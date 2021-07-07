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【港交所 388】港交所將加快上市程序 憧憬中概股回流 股價逆市強勢

股樓投資 17:21 2021/07/07

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港交所（00388）將加快上市程序，且內地將加強監管企業赴美上市，長遠有助中概股回歸香港上市，在此憧憬下，帶挈股價連續兩日逆市走高，昨日（6日）重上460元水平後，今日（7日）繼續上升，高開2.3%後升幅擴大，高見495元，突破1個月高位及100天綫（474.88元），至收市報491元，升5.3%，成交額急增至94.1億元。

【異動股】李寧預告上半年至少多賺1.6倍 大行齊齊唱好【見下頁

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港交所昨日宣布，將會落實推出全新電子結算平台「FINI（Fast Interface for New Issuance）」，以全面簡化及數碼化香港的首次公開招股（IPO）程序，並料最快於明年第四季實現「T+2」周期。

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記者：郭秀慧

香港交易所（00388） 中國概念股 香港交易及結算所有限公司 異動股 經濟 成交 IPO

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