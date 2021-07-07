【大行點睇】瑞銀在中資火鍋股中睇好呷哺呷哺　指公司自2月下跌逾七成屬過度調整　股價今日即時急彈一成

瑞銀發表研究報告，首次給予呷哺呷哺(00520)「買入」評級，指出該公司的股價自2月11日起已累計下跌72%，市場關注管理層變動，惟該行認為投資者屬過分憂慮。



該行指出，管理層變動對經營層面的影響可控，今年公司旗下高端品牌「湊湊火鍋」擬按計劃在今年淨增70家分店，估計分店數量至2023年將大幅增加至480家，未來三年的擴充可帶動盈利持續增長，預期2021至2023年每股盈利複合增長約33%

瑞銀基於2022年預測市盈率約17倍，給予呷哺呷哺目標價11元，考慮到湊湊火鍋的店舖擴充計劃，認為現價水平為2022年預測市盈率約11倍，為同業中最低，估值吸引。今日呷哺呷哺股價造好，股價逆市升一成。

同時，瑞銀僅予海底撈(06862)「中性」評級，因該行數據顯示，公司首季互相侵蝕情況較主要競爭對手嚴重。

大行對呷哺呷哺評級及目標價：

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