紐約州頻爆槍擊案 科莫宣布進入緊急狀態

美國在過去的獨立日（4日）周末，發生多起槍擊案造成多人傷亡。美國紐約州宣布，因應槍擊事件頻生，當地進入緊急狀態。紐約州州長科莫同時表示，將簽署行政命令，容許民眾向槍支製造、分銷商等提出民事訴訟。

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紐約市在過去獨立日周末，發生最少51起槍擊案。科莫（Andrew Cuomo）周二（6日）因應情況，宣布當地進入緊急狀態。科莫透露，紐約市今年前半年槍擊案數目， 按年增加38%，6月因涉及槍擊案被捕人數，更比去年同期接近增加近1倍。科莫甚至形容，民眾死於槍擊案機會大於死於疫情。

科莫同日簽署法案，禁止槍支製造商及經銷商作出虛假市場宣傳，要求製槍業採取行動預防盜竊﹑非法或不合理出售武器。科莫揚言，要求製槍業要為旗下商品對社會造成的損失，負上法律責任。

新例下，民眾若因製槍業行動或錯誤而遭受長期傷害，可以提出民事訴訟。法案亦規定，任何因犯罪而被通緝人士購買槍支，皆屬犯法行為。同時，科莫同時點名州檢察總長及市政府法律顧問，一旦發現任何違規舉動，立即起訴控告。

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科莫表示，當局將動用逾1.3億美元（約10.1億港元），制定各種打擊槍支暴力行為的計劃，包括協助不良青年離開街頭的就業計劃等。科莫又要求各大社區機構，向州衛生部上報有關槍支暴力行為的數據，並將設立新部門專門應對。

科莫引用數據指，紐約槍擊案中74%涉事槍支皆由其他州份購入，將要求州警察成立走私特別工作組，針對阻止非法槍支從美國南部州份經走私進入紐約。工作組將於其他州份警察合作，分享槍支買賣數據及情報。

責任編輯：李俊儀