▲ 【航運股】東方海外上季總收益升1.2倍 每標準箱平均收益增9成

東方海外 （00316） 公布，截至6月底止第二季，總貨運量按年上升15.4%，總收益增加119%至34.68億美元。運載力增加12.4%，整體運載率按年增加2.2%，每個標準箱之整體平均收益按年增加89.7%。

今年上半年，總貨運量按年增加19.5%，總收益升107.6%。運載力增加13.7%，整體運載率按年增加4.2%，而每個標準箱之整體平均收益按年增加73.8%。

各航線中，以亞洲／歐洲航線及亞洲區內／澳亞航線的表現最好。季內，以亞洲／歐洲航線載貨量年升19.4%至41.1萬個標準箱；收益則按年升2.04倍至10.2億美元。亞洲區內／澳亞航線季內載貨量亦按升20.5%至87.5萬個標準箱；收益則按年升1.1倍至10.2億美元。

航運股今日再落鑊，東方海外升4.3%，收報184.5元；中遠海控 （01919） 全日飈一成，收報17.46元。

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編輯：吳敏芳

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