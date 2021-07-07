【航運股】一日3航運股盈喜　中遠海控1919料多賺31.6倍至371億人幣

航運業好景，一日3航運股發盈喜，中遠海控 （01919） 指，預計截至6月30日止半，純利達370.93億人民幣，按年增長達31.6倍。中遠海控表示，集裝箱航運市場持續向好，中國出口集裝箱運價綜合指數（CCFI）均值為2066.64點，按年增長133.86%，較去年下半年亦增長 92.44%。

中遠海控續指，積極推動「十四五」規劃良好開局，克服全球疫情等多重因素疊加影響，積極融入國內國際雙循環建設，充分發揮集裝箱物流供應鏈的支撐作 用，秉持「以客戶為中心」的服務理念，通過增運力、保供箱、提服務等措施全力保障全球運輸服務，實現量價齊升，整體業績與上年同期相比實現大幅度增長。

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東方海外 （00316） 公布，截至6月底止第二季，總貨運量按年上升15.4%，總收益增加119%至34.68億美元。運載力增加12.4%，整體運載率按年增加2.2%，每個標準箱之整體平均收益按年增加89.7%。

今年上半年，總貨運量按年增加19.5%，總收益升107.6%。運載力增加13.7%，整體運載率按年增加4.2%，而每個標準箱之整體平均收益按年增加73.8%。

各航線中，以亞洲／歐洲航線及亞洲區內／澳亞航線的表現最好。季內，以亞洲／歐洲航線載貨量年升19.4%至41.1萬個標準箱；收益則按年升2.04倍至10.2億美元。亞洲區內／澳亞航線季內載貨量亦按升20.5%至87.5萬個標準箱；收益則按年升1.1倍至10.2億美元。

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中國外運上半年盈利料至少升65%

中國外運 （00598） 發盈喜，公司稱按照中國企業會計準則，預計上半年淨利潤為20.1億至22.5億元人民幣，按年升65%至85%；預計扣除非經常性損益的淨利潤為17.4億至19.6億元人民幣，同比上升 60%至 80%。

該公司稱，各板塊業務量基本呈現增長態勢，特別 是空運通道及海運代理業務量增長較好。同時，報告期內來自合聯營公司的投資收益大幅增加。

航運股今日再落鑊，東方海外升4.3%，收報184.5元；中遠海控 （01919） 全日飈一成，收報17.46元，中國外運今日升2.3%，收3.15元。

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編輯：吳敏芳

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