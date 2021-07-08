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【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】跑完去食好嘢（元朗篇）

名人薈萃 08:12 2021/07/08

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不少跑友開始跑步，是因為想自己身體健康或清減一點，但亦有不少是為了想吃得多一點，正所謂「辛苦跑來志在食」，一向喜歡四處尋找美食的我，嘗試為大家介紹不同地區的美食，讓大家可以跑完即時醫醫肚，有更大動力去跑更多。

先介紹一下美食天堂元朗區，這個無論跑山或跑步都總會經常到達的地方，例如元荃古道由荃灣到大棠大約16公里，行完或跑完一個早上，剛剛好到中午醫肚時間；又或者由上水或屯門出發，跑單車徑旁行人路前往元朗，亦是不錯的跑步選擇。

小弟曾在元朗區住了六七年，對當區食肆有一定認識，當然大眾口味有所不同，在此就提供多一點選擇給大家參考。

餃子控一定不要錯過元朗名店「有得餃」，這裡的餃子不會令你失望，鍾意食煎炸的朋友更加不要錯過這店的炸餃。但我想說的是，這裡的秘製醬汁很正，所以我每次來都一定會叫碗秘製醬汁撈麵，再加上餃子，perfect match!

有得餃

地址：元朗建業街47號地下

有得餃很多餃都很出色，難怪這幾年由小店搬到大舖，深受餃子朋友歡迎！

有得餃的炸餃很特別，趁熱食！（圖片來源：有得餃facebook專頁）

不知道元朗人是否特別早起床，部分食店都收得比較早，有一間叫添記的燒味店，每天燒味用炭爐燒，特別好味，最正的是燒肉，香脆可口，星期日限定的乳豬也相當不錯，如果堂食記得要點生熟地湯（黑湯），有益好飲。但逢星期日會較多人排隊買外賣，大部分燒味在十二點左右會售罄，要留意。

添記燒臘飯店

地址：元朗建業街熟食街市C5 (近建樂街交界)

添記的炭爐燒肉飯，在全港可算是數一數二！

同樣位於建業街熟食街市內，茶檔成記煎豬扒及炸雞球大大份，配上甜豉油十分惹味，所以每日午餐時間例必爆滿，差不多十個有七個都會叫豉油豬扒或豉油雞球飯，唔夠喉可以點多一份豉油雞翼，大滿足！

成記茶寮

地址：元朗建業街街市地下C8號舖

不要看這幅相片其貌不揚，成記豉油炸雞球飯味道十足，要試！

現時天氣熱，相信大家不會想起煲仔飯，但元朗這間用炭爐燒的煲仔飯實在好吃，我即使已搬離元朗也常常記掛著，首推這店的毛家魚煲仔飯及梅菜肉餅煲仔飯，毛家系列煲仔飯香辣又有特色，嗜辣者必試！雖然店名與連鎖拉麵店同音，但兩者並無關係。

味仟食店

地址：元朗安興街40號地下

味仟的毛家魚飯很特別，不是很多地方可以食到，炭爐燒得很香，食過翻尋味。

講起這間連鎖生煎包，可能大家會問有甚麼特別？但據小弟了解，這間開了只有幾個月的特許經營分店，請來不少曾在上海食店的大師傅坐鎮，所以整出來的生煎包特別好味，皮薄香脆多汁，大家不妨一試，蟹粉生煎包及黑松露生煎包頗具特色。

祥興記上海生煎包

地址：元朗教育路54-66號順發大樓地下E2號舖

行開元朗教育路，不如試下上海師傅精心炮製的美味上海生煎包。

如果大家有睇開沙嗲牛肉關注組的朋友，應該會留意到永順食店的沙嗲牛麵係數一數二，沙嗲湯底濃度十足，牛肉亦夠腍好食，另外永順的炸豬扒及炸雞翼也十分香口，以及熱奶茶也沖得相當不錯。

永順食店

地址：元朗安寧路2號冠煌樓地下

永順炸豬扒配大光麵，加上香滑奶茶，很滿足的早餐。

 

作者_Clayton Lauw（劉茸）簡介:

跑齡10多年的傳訊公關，跑咗20個馬拉松，辛苦跑來志在食，所以易肥難瘦，每次增磅都係跑步的推動力，2020年5月有幸成為虛擬跑步比賽「Runner’s World HK V-Run 2020」男子公開組冠軍

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撰文 : Clayton Lauw（劉茸）

欄名 : 跑呀跑，跑咗去邊？

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