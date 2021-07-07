【ET講股通】孫運喜︰雙底憧憬 同場加映答股環節（立即觀看）（附文字內容）

《iMoney》主編孫運喜於「ET講股通」節目表示，港股一度低見27700點水平，及後跌幅收窄，恒指全日跌112點，收報27960點，大市總成交1,565億元。互聯網平台經濟股再受壓，騰訊 （00700） 跌1.9%至548.5元；三桶油弱勢，中海油 （00883） 跌2.4%至8.9元。港交所 （00388） 升5.3%至491元。

道指受制35000憂現三頂

美國經濟數據欠佳，ISM非製造業指數遠遜預期，當中的就業分項指數更跌入收縮區。市場憂慮經濟增長不再，高盛指經濟重啟帶來的動力消退，加上財政政策刺激縮減，美國經濟放緩可能性大，惟由於經濟過熱機會低，故料儲局今年不會收水。花旗更指美股7月份令人不安，主因企業業績料未如預期。

美股隔晚受壓，道指陰陽燭呈「穿頭破腳」形態，更連續3次受制35000關，有機會出現三頂。納指高位現十字星。

監管陰霾持續困擾港股

中港基本因素亦欠佳，監管陰霾不散，繼互聯網平台及藥物股後，最新又傳出擬加強監管證券商。此外，多隻內地企業債券遭拋售，亦不利市場氣氛。

中外消息皆偏淡，港股表現算有交待，或是受惠上證指數逆市向上，更似在3500點重要心理關口覓得「雙底」支持。

展望後市，宜緊盯上證及恒生科指表現。恒生科技即市低見7499點，若能守穩前浪底，則有望隨上證出現雙底憧憬。另外，也要留意今晚儲局FOMO會議紀錄。

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