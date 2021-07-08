【股市熱話】炒虛擬貨幣　信用卡透支40萬買「合約」　突然爆倉令網民「唔知可以點做」

近年虛擬貨幣成為了投資界的新寵兒，不少投資者都入市希望大賺一筆。近日就有網民在討論區發帖，稱自己上個月開始炒賣虛擬貨幣Matic，再用信用卡透支40萬，以高風險的「合約」交易虛擬貨幣，怎料之後突然爆倉，令事主「唔知可以點做」。

事主經歷：



















【樓市熱話】落細訂後發現高於銀行估值 5% 如何是好？ 網民：你撻訂隨時仲傷喎 【下一頁】

帖文一出，引來網民熱議，有網民就認為「有賭未為輸」，「認真借多40萬， 現在只能靠多賭幾次翻身」、「『亞冠』正在比賽，晚點還有『挪超』」、「借多40萬，升2倍就『話咁易』還返回40萬」、「賭債賭還，怯就輸一世」；不過亦有網民勸事主不要再賭，努力工作還錢，「打工還吧，還可以怎樣？一份不夠不就打兩份工」、「加油啦，買個教訓，不要再借錢賭了」、「出去做地盤，賺錢還債吧」、「你這樣玩不如去賭場玩還開心啦，當交學費，還完錢再來過吧」。

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責任編輯：黃苑筠