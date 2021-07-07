【大行點睇】里昂指CXO股份調整過度　料藥明生物及泰格醫藥可受惠新政策

里昂發表報告指，生產合同外包(CXO)股份昨日(6日)分別跌2%至10%，認為市場對內地藥品審評中心對臨床實驗設計及執行的新指引反應過度。該行認為藥物開發標準提升將利好領先且較成熟，並可開發高質素創新藥的CXO，包括藥明生物(02269)及泰格醫藥(03347)，因大型藥企或生物科技公司或會加大外判藥物研發項目。



該行指出7月2日內地藥品審評中心發布《以臨床價值為導向的抗腫瘤藥物臨床研發指導原則》(徵求意見稿)，建議抗腫瘤藥物的研發應聚焦於臨床需要及價值，而指引旨在為病人提供更好的治療選擇，而非選擇可靠性存不確定性的治療，冀改善臨床實驗的成功率。

該行指新指引對研發要求有所提升，估計CXO企業將面對價值較低測試訂單減少，一線藥的大型藥企或生物科技公司估計所受影響將較輕，因為這些企業主要開發較好的治療選擇。該行預計藥物開發標準提升將利好領先且較成熟的CXO，估計對於領先CXO來說外判訂單將增加。

大行對藥明生物評級及目標價：

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