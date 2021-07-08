【科技股挫】市監局處罰經營者集中案、阿里騰訊涉事案件已佔半數　阿里巴巴逼200元

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【滴滴出行】滴滴官網已下架滴滴出行App 美國律師所傳將發起集體訴訟
內地對科企反壟斷監管未完，市場監管總局（7日）公布，根據《反壟斷法》規定，對互聯網領域22宗違法實施經營者集中案件作出行政處罰決定，涉案企業分別處以50萬元人民幣罰款。阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） ，及旗下公司均在涉事企業名單中，分別涉及6宗及5宗案件，佔是次處罰案件數目的一半。
科技股今日續跌，騰訊現跌2.4%，最新報535.5元，盤中低見529.5元，創1個月低；阿里巴巴盤中低見200.4，最新報201.2元，跌2.2%；美團 （03960） 挫4.5%，最新報273元，盤中低見271.4元。嗶哩嗶哩 （09626） 現跌6.8%，最新報789元，盤中低見788.5元。
市監局指，該22宗案件均違反了《中華人民共和國反壟斷法》第二十一條，構成違法實施經營者集中，評估認為不具有排除、限制競爭效果。
當中，針對阿里合共涉及6宗案件，包括阿里網絡收購天鮮配股權、紐仕蘭股權、廣州恒大足球俱樂部，以及阿里創投收購五礦電商、與上海商投設立合營企業、與浙江創新投資設立合營企業。
至於騰訊方面，合共涉及5宗案件，包括收購58同城、小紅書、搜狗、獵豹移動以及蘑菇街的股權。
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記者：梁安琪