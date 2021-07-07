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【大行報告】大和：HKTVmall為消費券主要受惠者　上調港視目標價至14.5元

股市 16:49 2021/07/07

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大和：HKTVmall為消費券主要受惠者　上調港視目標價至14.5元

經營HKTVmall的香港電視（即更名為「香港科技探索」）獲大和上調目標價，認為港視至少可以達成其GMV（商品成交金額）目標，並可受惠於電子消費券，故將港視目標價由14元上調至14.5元，評級為「買入」。港視今日升7.5%，收報10.92元。

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港府將於下月起派發電子消費券，大和認為，可成為港視股價的催化劑，港視為消費券主要受惠者之一，主因HKTVmall仍為香港最大的電商平台，港府透過電子錢包發放消費券或永久提升採用電子支付的習慣，而且其他競爭對手如Amazon及天貓香港並不適用於消費券計劃，有利HKTVmall獲得更多市場份額。

該行保守估計消費券可為港視下半年度帶來額外1.4億元GMV，對公司完成全年GMV目更有信心。若消費券及近期的推廣活動反應良好，認為管理層或會上調目標。大和預期，6月份HKTVmall的GMV按年升20%。

大和將港視2021至2023年淨利潤預測5至10%，主因看好短期GMV強勢，以及Shoalter的初步貢獻。

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編輯：袁諾曦

HKTV 港股 香港電視（01137）

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