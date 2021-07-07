【東京奧運】日本擬禁所有觀眾入場 全面閉門作賽

離日本東京奧運開幕不足一個月，日本新冠肺炎疫情未見緩和，據日媒報道指，當局考慮禁止所有觀眾現場觀看賽事，意味著奧運賽事可能在空無一人的場館內舉行。東京奧運觀眾安排方案將於周四舉行五方會談決定，與會成員包括國際奧委會主席巴赫。

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《每日新聞》周三（7日）報道，並引述日本政府消息人士，指由於首相菅義偉的執政聯盟在東京都議會選舉中未能取得過半數席位，反映選民對當局處理新冠肺炎疫情感到不滿。為挽回民眾對政府的信心，迎接年內舉行的國會大選，當局計劃禁止所有觀眾現場觀看賽事。屆時賽場將會在空無一人的場館內舉行，民眾單靠直播觀賞賽事。

日本政府、奧組委、國際奧委會（IOC）等將於周四（8日）舉行5方會談，國際奧委會主席托馬斯巴赫（Thomas Bach）亦會在當日抵達東京出席會議，落實觀眾安排的最終方案。

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此外，東京奧組委亦將根據7月12日後實施的緊急狀態或其他相關措施內容，決定最否禁止所有觀眾入場。消息人士指，政府可能於周四延長東京及附近3個縣的緊急狀態多一個月至8月11日，意味相關緊急狀態將貫穿東奧舉辦期間。

內閣官房長官加藤勝信周二（6日）表示，菅義偉認為在沒有觀眾下舉辦奧運亦是可行。日本醫學專家早前曾向政府建議，要求奧運在沒有觀眾的情況下舉行，減低新冠病毒傳播風險。奧組委早已禁止海外觀眾入場，並限制場館觀眾人數上限最多1萬人。

責任編輯：郭麗明