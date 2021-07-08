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【職場熱話】身邊同事行為如「小學雞」 網民分享極品同事

理財智慧 09:00 2021/07/08

分享：

在職場上，很多人都希望與同事們或主管之間相處融洽，但有時候很困難，始終人夾人緣，近日有網民於網上討論區發文，指身邊有些同事行為就如「小學雞」般幼稚，列舉一些例子證明，並歡迎其他網民分享極品同事的行為。

網民列舉極品同事的例子：

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    +9

 

【職場熱話】枱頭擺與離職同事合照　被上司指「影響軍心」　網民：不要小事化大   【下一頁

此帖文一出，引來不少網民討論，有網民認同某些同事很小氣又幼稚，並分享道：「說完他不要每日早走，他竟然兩天沒有理網民，跟他說早晨都沒有理。」，有人認同，並表示很多四十至六十歲的同事，都是「小學雞」，他還列舉了十三項例子證明，包括：牆頭草、三名合共200歲的女人，每天為沖廁不干淨問題，而互相指駡、和有一名同事在公司做了15年招待，但她竟然電話不按聽，反而直言：「老闆請她回來『坐』門口。」等等。還有其他網民遇上奇怪同事，並逐一分享。


其他網民回應：

這個案例可轉介至社會福利機構

這間公司很精彩，建議你寫一本書

甚麼人都有，看多亦麻木

 

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責任編輯：陳頌潔

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