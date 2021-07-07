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【大行點睇】滙豐下月初派中期成績表 瑞信料第二季純利按年升15倍

股樓投資 16:42 2021/07/07

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滙豐控股（00005）近期消息不絕，惟股價6月初屢試50元大關後便無以為繼，現已由位回落逾一成。值得注意的是，滙豐將於8月2日公布中期業績，瑞信已率先發表研究報告，預期滙豐第二季收益為124.6億元（美元，下同），按季及按年分別下跌4%及5%，預期純利為30.8億元，按季下跌21%，按年則升15倍。

報告指，預期滙豐貸款業務逐步復甦及撥備減少，惟第二季有機會因市場活動放緩及短期利率下降下，季度收益或較疲弱，而英國業務包括淨利息收入及資產質素等則相信會較亮麗。該行上調滙豐今年經調整每股盈利11%，以反映撥備減少的因素，並維持其在倫敦上市「中性」評級及目標價465便士。

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記者：郭秀慧

經濟 目標價 純利 每股盈利 倫敦 滙豐控股（00005）

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