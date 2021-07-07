【反壟斷】市監局：2021年強化反壟斷執法　圍繞醫藥、汽車、公用事業等重點民生領域

國家市場監督管理總局反壟斷局局長吳振國表示， 2021年將強化重點領域反壟斷執法，依法查處平台企業壟斷案件，全面落實平台企業併購行為依法申報義務，完善平台企業壟斷認定等法律規範；繼續圍繞醫藥、汽車、公用事業等重點民生領域開展執法。

吳振國表示， 數字平台經濟領域「贏者通吃」、「強者愈強」的特點明顯，容易形成一家或幾家獨大的寡頭格局，加之平台企業兼具「企業」和「市場」雙重屬性，容易借助市場力量、平台管理地位和數據、資本及技術優勢，實施壟斷行為，限制和排除競爭，損害消費者利益，影響行業創新發展，中國反壟斷執法機構關注數字平台經濟領域的競爭問題，並積極採取行動規範競爭秩序，維護市場公平競爭。

他說，互聯網、大數據、人工智能等現代信息技術不斷取得突破，數字經濟的蓬勃發展，各種新技術、新產業、新業態不斷湧現，帶來了新的競爭問題和執法挑戰，需要共同應對。

冀中美加強反壟斷交流

市監局網站刊登吳振國日前接受美國一份期刊的採訪全文，他表示，中美加強競爭政策和反壟斷領域交流合作，符合兩國企業和人民的共同利益，希望和美國加快推動中美簽署新的反壟斷合作備忘錄，在合適時機和方式舉行第五次中美反壟斷高層對話。

他表示，中國反壟斷執法從來、也不會成為地緣政治的工具，去年執法重點，無論是民生領域或平台經濟，涉及主要是國內企業，與此同時，恰恰覺得中國企業在海外經營活動應當獲得公平對待，不要遭遇無端的調查、指控和封鎖。

吳振國在訪問中亦提到，與美歐等成熟經濟體相比，中國反壟斷機構還十分年輕，執法力量有較大差距，反壟斷法律制度需要進一步健全，執法專業化程度需要不斷提升，也需要持續深化與世界其他國家和地區的反壟斷機構的溝通和交流。

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編輯：區嘉俊