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【大行點睇】消費券刺激消費兼電子支付 大和指香港電視為最大受惠者

股樓投資 16:40 2021/07/07

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大和發表報告指，預計在消費券刺激及新業務推動下，香港電視 （01137） 下半年商品成交金額將錄得強勁增長，進一步刺激股價向上。大和認為，公司旗下HKTVmall作為香港最大的本地電商平台，將成為消費券的主要受惠者，預計公司可以從非本地電商手上取得更多市場佔有額，同時政府推動電子支付發展，有助香港網上消費長遠向上增長。

延伸閱讀：【下半年部署】國信證券預期  恒指下半年上試32000點以上   最新模擬組合推薦10隻港股 見【下一頁

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大和又指，公司新業務Shoalter與I.T Limited合作營運時尚品牌網上銷售平台EESE，首次貢獻盈利，因此大和上調公司盈利預測，2021年至2023年純利預測較原本預期提高5%至10%，目標價微升至14.5元，重申公司「買入」評級。

 

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撰文 : 謝克迪, CFA

港股 目標價 純利 香港電視（01137） 香港 HKTV 電子支付

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