【美股焦點】美國防部撤銷微軟百億美元雲合約　亞馬遜股價升4.7%兼創新高　

據外媒報道，本周二（7月6日）美國國防部宣布取消此前授予微軟（MSFT）的一項價值約100億美元的Joint Enterprise Defense Infrastructure（簡稱JEDI）雲合約，同時將尋求與微軟和亞馬遜共同達成協議。有關消息提振亞馬遜股價，本周二升4.7%，收市報3675.7美元，創下歷史新高，市值達1.85萬億美元。

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美國國防部周二於聲明中指出：「隨著科技環境日新月異，被長期拖延的JEDI雲合約，顯然已經無法能夠滿足國防部的需求。」美國前任總統特朗普（Donald Trump）在任時，國防部曾經授予了微軟一項價值高達100億美元的雲項目合約，即上述的JEDI，而亞馬遜被排除在合約外。

亞馬遜曾在2019年表示，五角大樓的決定是 「 嚴重錯誤 」 ，認為這是 「 特朗普施加不當壓力 」 的結果， 同年9月國防部經重新評估後，仍認為微軟的提案最佳，引得亞馬遜提出訴訟。

在拜登新政府領導下，國防部重新考量了該份合約，並提出要多個供應商參與，並向能夠滿足需求的微軟和亞馬遜徵求意見。另外的雲計算龍頭企業，包括Oracle（ORCL）、Google母企Alphabet（GOOG）以及IBM（IBM）皆有可能會參與。

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编辑：李勝男