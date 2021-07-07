【Flora Rabbit 愛生活@iM網欄】竹筒插花 反樸歸真 特別有詩情畫意！

花藝，每個人都會有自己的不同解讀。花的美，可以讓我們的生活因其變得賞心悅目。一朵花、一塊葉的神韻，經過修剪，再加上花藝者的心思和呵護，能展現其繽紛之美。 Flora Rabbit 之前分享過一篇除左花瓶，原來杯同碟都可以插花！ 展現花嘅唔同美態。今次想同各位讀者介紹竹筒插花。

《易經》所云：「形而上者謂之道，形而下者謂之器。」中國器具蘊含著道，是極為突出的。就說養花插花之器，源於遠古先民所用之匏、竹筒、竹豆、竹籃，而後有陶器、玉器，有銅器等金屬器，出現了瓶、鼎、琮等。

竹筒插花: 起源

竹為文人最愛，竹筒花器更是文人花重要的花器，依使用不同，有單隔、雙隔、多隔。有掛於壁上，或立於書齋、禪室等。使用時可以單個、兩個、三個組合，或聯體、多體表現。

竹筒插花興起於五代時期。宋·陶谷《清異錄》載:「每春盛時,梁棟窗壁,柱拱階砌,並做隔筒,密插雜花,榜曰『錦洞天」。從這段記載可以看出，距今1000多年前，就已經採用竹筒花器進行壁掛或懸吊裝飾。

竹筒插花的形式

單筒型竹筒是有節的，單取其中的一節用來插花，把它當做花瓶使用，可稱單筒型。呢種造型在生活中運用的最為常見。筆者幾年前係江西姿源買左一個竹筒，係農民手工而成。Flora Rabbit之前試過用粉紅色康乃馨同石竹來竹筒插花，特別有詩情畫意!

▲ Flora Rabbit之前試過用粉紅色康乃馨來竹筒插花，特別有詩情畫

▲ Flora Rabbit之前試過石竹來竹筒插花，特別有詩情畫意

橫舟型

竹筒以竹節相隔，每一節為一艙為橫舟型。有單艙、雙艙、三艙等。甚至有用整株竹筒插花，Flora Rabbit之前即興插了一棵蘭花，感覺好像回到古代，別有一番意境!

▲ Flora Rabbit之前即興插了一棵蘭花，別有一番意境

每當週末，在家插花好治癒，可以放下繁忙的工作安靜和靜心下來，願花藝賦予生活的美好。

作者_Flora Rabbit(周嘉瑩)簡介： 愛花藝。自2019 年11月做第一個保鮮花瓶賀細妹結婚，就開始迷上保鮮花瓶，一年內設計超過50個保鮮花瓶。Flora Rabbit 喜歡下廚、遊歷、做過背包客，希望將DIY 的快樂、住家養生及所見所聞和大家分享，一起愛生活！ Facebook: Flora Rabbit

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