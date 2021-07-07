保險代理去年籲湖北省人士來港買保險、避開新冠疫情 　保監局禁止重投業界5個月

▲ 任煒書在去年1月23日，在社交媒體上鼓勵其他人從湖北省來港買保險，以及避開新冠疫情。

保監局宣佈，英國保誠委任的前個人保險代理任煒書去年1月涉透過社交媒體，表示當時正爆發新冠疫情，鼓勵收到訊息的人士可以從湖北省來港，並向他購買保險。保監局表示，收到多宗相關投訴，並判定任煒書涉違反《保險業條例》及《持牌保險代理人操守守則》，對他予以讉責，禁止他從6月28日至11月27日5個月期間，向當局申請成為持牌人士。

保監局表示，任煒書在去年1月23日，在社交媒體上向其通訊錄上所有人士發放訊息，鼓勵其他人從湖北省來港買保險，以及避開新冠疫情。當時港府正對湖北省採取旅遊限制，以防病毒傳播。

保監局認為，任煒書違反保誠保險有關跨境銷售的內部政策、採取的行動有損或可能有損公眾利益、亦未有以「可合理地預期一個審慎的人在進行受規管活動時會有的謹慎、技巧和努力水平行事」，因此當局裁定任煒書干犯不當行為，並非成為持牌個人保險代理的適當人選。

保監局指，考慮到任煒書的不當行為持續時間較短，就是次事件展示的悔意，以及他過往並沒有紀律處分紀錄，故禁止其重投業界5個月。

事件發生後，英國保誠曾發佈聲明表示，已知悉公司理財顧問就新冠疫情發表不當言論事宜及違規行為，並已即時終止其合約。

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編輯﹕賴奕羚