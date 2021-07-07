【小老闆生意經@iM網欄】加強商店競爭力 商店建立會員制的利與弊

今時今日，經營零售業，不少商店都會設立會員制度，旨在吸引更多顧客及穩定長期客源。而商店建立會員制的方式有很多，有的是利用實體會員卡，有的是儲積分當作折扣，有的是蓋印章或儲印花用作現金回贈。總言之，時下商店經營會員制的方法層出不窮，無他，目的都是為了提高店內營業額，好讓商家賺取更多的金錢。

會員制度旨在吸客

而一間商店實行會員營銷制度，有好處時亦有壞處。首先，先跟大家談談會員制有什麼好處。會員制最大的優點是在於幫助商店培養一群忠實的客戶，加強商店的競爭力。部分商店的會員時效性是以年作單位，如客戶滿意商店的服務，自然會透過消費去延續會藉的有效期。而一間商店愈多忠實的客戶，對於同行而言，無疑是造成競爭。因此，一間商店愈多忠實的會員，將提升到該店在市場上的競爭力。

此外，會員制除了可留住舊客，亦可開拓新客源。一般的會員制是利用折扣優惠去吸引客戶消費，商店在薄利多銷的情況下，擁有大量的會員同時亦可獲取不俗的收入。

再者，經營會員制是商家跟會員之間的互動。彼此的交流，提出或接收意見，可改善產品或店內不足的地方，這樣有助增加客戶對該店的忠誠度，繼而更喜歡到該店消費。透過收集會員的意見或個人資料，背後更形成一個數據庫，此更是商店重要的無形資產之一。商家可根據客戶的數據庫，了解不同客戶的喜好，再定期發放產品資訊，此舉或有助客戶選購心宜的商品。

客戶高度重視個人私隱

壞處方面，商家在實施會員制前需要進行一些的前期的準備功夫，變相在未能有效刺激銷情前，商家已先付出一定的心機及時間。而商家在對會員資料進行收集、整理及分析時，亦需花額外的時間去處理。而在完成前期的準備功夫後，商家或會對未來銷售表現的好壞感到無形的壓力。

表面上，會員制的折扣優惠可提升整體銷售量，不過與此同時，亦是降低商家在每件產品上賺取的利潤。

最值得人關注的是，商家獲取會員資料雖然是為了更了解顧客，以提升整體營銷效果，可是，不少客戶仍會擔心個人私隱資料得不到保障。因此，商店在收集會員資料時，要提供相應的個人資料收集聲明，這樣客戶才會更放心向商店提供個人資料，同時亦表現出商家對會員私隱的重視。

總括而言，實行會員制營銷的好處多於壞處，此舉的確有助商家進一步鞏固及拓展客源，建立營銷口碑。雖然成效亦因店而言，不過整體上看，會員制的優惠推廣下，一定可吸引及刺激顧客前來消費。

作者_Anna（馮文慧）簡介 前IM記者，現投身金融行業。白天上班8小時，跟一般白領無異，工餘時間則經營網店，從事玩具精品代購生意。愛好旅遊，本身做代購是希望幫補旅費，沒想到誤打誤撞下賺上一桶金並當上小老闆，在寸金尺土的香港開設實體門店。

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