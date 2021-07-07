▲ 【大行報告】瑞信降吉利汽車評級至「中性」 下半年銷量料升一成

吉利汽車 （00175） 6月份總銷量跌9%至10萬輛，優於行業估計的15%跌幅，預期銷量下跌與汽車芯片供應不足有關，導致當月汽車產量只有9.5萬輛。瑞信指，吉利上半年銷量增長19%，預期吉利半年純利按長三成至30億元人民幣，隨汽車芯片短缺情況逐步解決，加上領先指標出現復甦趨勢，有信心下半年銷量再升一成。吉利周三跌0.8%，收報24.05元。

吉利半年銷量僅達全年目標41%，詳見【下一頁】

瑞信指，吉利汽車總銷量下降，主要與舊產品銷情欠佳影響，包括吉利遠景Vision X6、吉利帝豪GS、繽瑞等跌16%至68%不等，至於高毛利率的新產品如領克06亦下跌。

吉利汽車股價自5月中低位累計反彈41%，瑞信稱，股價彈主要與極氪001訂單強勁有關，星越 L訂單亦相當理想，雖然仍看好吉利下半年增長故事，但基於距離該行目標價26元的上升空間有限，因此將吉利股價降至「中性」。

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