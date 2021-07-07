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【大行點睇】下半年運費前景更佳 摩通大幅提高中遠海控東方海外目標價

股樓投資 16:29 2021/07/07

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摩根大通發表報告，指過去3個月航運股急升，其中中遠海控 （01919） H股及東方海外 （00316） 分別升八成及兩成，大幅跑贏MSCI亞洲指數。該行指，隨著今明兩年航運行業供需關係持續向好，加上鹽田港暫時停運帶來的效應，運費預計在短期內仍然維持向上，特別是長途航程。

該行認為，今年下半年運費的前景更佳，因此認為投資者應「緊抱升浪」，該行大幅上調中遠海控及東方海外的目標價，中遠海控H股目標價由18.5元增至30元，東方海外目標價由224元升至330元。

中遠海控今日股價升9.9%至17.46元，東方海外國際升4.5%至184.5元。

 

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撰文 : 謝克迪, CFA

港股 H股 目標價 航運股 航運 東方海外（00316） 中遠海控（01919）

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