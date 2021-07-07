▲ 【新股IPO】內地據報研收緊中概股上市監管 VIE架構港美上市需批准

滴滴出行（美：DIDI）美國上市不足一周被內地國信辦要求應用程式下架，令滴滴出行股價單日跌兩成，外界觀望內地對境外上市的監管行動。彭博再次引述消息指，中證監正籌備收緊中概股海外上市監管，包括使用可變利益實體（VIE）架構的公司。報道引述消息指，新規例下，以VIE架構的企業在香港或美國上市，都需要得到內地批准。

彭博社於5月時曾有相同報道，觸發港交所 （00388） 股價即市轉跌，當時中證監向內地傳媒表示，說法並不屬實。港交所今日股價未受傳聞再現影響，全日升5.3%，報491元，成交94億元。

內地加強監管中概股赴美上市或受阻 港交所逆市飈，可見【下一頁】

國務院周二（6日）表示，印發《關於依法從嚴打擊證券違法活動的意見》，提及要加強監管中概股，應對中概股相關風險及突發情況，推動建立監管制度。

彭博社稱，中證監的研究工作反映國務院最新方向，而最終變動須由國務院定奪，內地自1994年已未有修訂相關法例。

報道引述不具名消息指，中證監正與境外上市企業的承銷機構摸底。內地註冊企業的外資持股規則嚴格，自2000年代以來，赴美上市的中概股大多使用VIE架構，令境外註體並上市實體可分享境內企業的的盈利，做法一直獲內地默許。

中國現時要求在境內註冊的公司境外集資上市時，需向國務院證券主管部門報批，即H股公司做法。騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 等互聯網企業大多以VIE方式上市。

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編輯：麥德銘