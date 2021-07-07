【買樓理財】為租尖沙咀新盤　港青一次過預繳逾30萬租金　業主享2.4厘租金回報

樓市持續旺，不少人擔心遲買更貴，紛紛加快入市之際，有人則選擇租樓，其中以剛開始收樓入伙的樓盤最吃香，有租客為了租得心儀單位，不惜一次過預繳13個月租金搶租。

中原地產呂燕萍說，尖沙咀本木剛錄得本月首宗租賃成交，單位為中層A3室，實用面積511平方呎，屬兩房雙套房間隔，日前以25,500元租出，實用呎租約50元。代理續說，租客為香港年輕人，鍾情物業樓齡全新，加上區內雙套房放租盤罕有，即睇即決定承租，更不惜預繳首13個月租金。

從代理提供的相片可見，由於屋苑剛開始收樓入伙，單位是全新。據悉，上址業主於去年12月買樓，當時買入價約達1,254萬元，以現時月租25,500元計，料租金回報率達2.4厘。

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早前開放的一房示範單位

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