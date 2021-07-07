【新股IPO】康諾亞暗盤升32%每手賺8475元　朗詩綠色生活勁升9成

▲ 康諾亞、朗詩綠色生活暗盤表現大幅造好

康諾亞生物 （新上市編號：02162） 、朗詩綠色生活 （新上市編號：01965） 今日暗盤，當中較多人認購的康諾亞生物，於三大散戶暗盤交易場最多升3成，康諾亞生物暫時於輝立交易場表現最佳，新報70.25元，較招股價53.3元高32%，一手（500股）帳面賺8475元。

朗詩綠色生活暗盤升幅更一度以倍數計，於3大交易場表現分化，在富途交易場一度高見11元，較招股價3.18元高出2.46倍，一手帳面最多賺7820元，朗詩綠色生活在輝立、耀才暗盤最多則升1.32倍和1.99倍。

朗詩綠色生活現時在富途暗盤表現最佳，維持88%升幅，一手帳面最多賺2790元。

康諾亞生物近25萬人認購 一手中籤率6.5%，可見【下一頁】

朗詩綠色生活服務超額認購7倍 一手中籤率18%，可見【下一頁】

整合輝立、富途、耀才三大暗盤交易場，兩家新股最新表現：

康諾亞生物 （02162）

券商 最新報（元） 招股價（元） 變幅 一手賺/蝕（元） 盤中最高價（較招股價變幅） 收盤時間 富途 68.85 53.3 +29% +7775 69.65（+31%） 18：30 耀才 69.7 +31% +8200 69.8（+31%） 19：30 輝立 70.25 +32% +8475 70.8（+33%） 18：30

朗詩綠色生活 （01965）

券商 最新報（元） 招股價（元） 變幅 一手賺/蝕（元） 盤中最高價（較招股價變幅） 收盤時間 富途 5.97 3.18 +88% +2790 11（+246%） 18：30 耀才 5.31 +67% +2130 9.5（+199%） 19：30 輝立 5.13 +61% +1950 7.37（+132%） 18：30

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記者：謝卓榮、麥德銘