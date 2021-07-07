【新股IPO】康諾亞暗盤升32%每手賺8400元　朗詩綠色生活勁升近9成

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康諾亞生物 （新上市編號：02162） 、朗詩綠色生活 （新上市編號：01965） 今日暗盤，當中較多人認購的康諾亞生物，於三大散戶暗盤交易場最多升3成，康諾亞生物暫時於輝立交易場表現最佳，收報70.1元，較招股價53.3元高31.5%，一手（500股）帳面賺8400元。
朗詩綠色生活暗盤升幅更一度以倍數計，於3大交易場表現分化，在富途交易場一度高見11元，較招股價3.18元高出2.46倍，一手帳面最多賺7820元，朗詩綠色生活在輝立、耀才暗盤最多則升1.32倍和1.99倍。
朗詩綠色生活現時在富途暗盤表現最佳，收報5.97元，升88%，一手帳面最多賺2790元。
康諾亞生物近25萬人認購 一手中籤率6.5%，可見【下一頁】
朗詩綠色生活服務超額認購7倍 一手中籤率18%，可見【下一頁】
整合輝立、富途、耀才三大暗盤交易場，兩家新股最新表現：
康諾亞生物 （02162）
|券商
|最新報（元）
|招股價（元）
|變幅
|一手賺/蝕（元）
|盤中最高價（較招股價變幅）
|收盤時間
|富途
|68.85
|53.3
|+29%
|+7775
|69.65（+31%）
|18：30
|耀才
|69.7
|+31%
|+8200
|69.8（+31%）
|19：30
|輝立
|70.25
|+32%
|+8475
|70.8（+33%）
|18：30
朗詩綠色生活 （01965）
|券商
|最新報（元）
|招股價（元）
|變幅
|一手賺/蝕（元）
|盤中最高價（較招股價變幅）
|收盤時間
|富途
|5.97
|3.18
|+88%
|+2790
|11（+246%）
|18：30
|耀才
|5.31
|+67%
|+2130
|9.5（+199%）
|19：30
|輝立
|5.13
|+61%
|+1950
|7.37（+132%）
|18：30
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記者：謝卓榮、麥德銘