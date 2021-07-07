【港股追蹤】美圖上半年錄得比特幣公允值減值虧損 已購加密貨幣升值4000萬元

美圖（01357）年初至今共斥1億美元投資加密貨幣，當中包括約3.1萬單位以太幣及940.89單位比特幣。美圖董事會認為，區塊鏈行業仍處於發展初期，預期加密貨幣長遠仍有足夠的升值空間，故不打算於短期內出售持有的加密貨幣。惟今年上半年內，美圖將錄得比特幣公允值減值虧損。美圖今日一度跌至1.59元，創2月以來的新低，全日升0.6%，收報1.66元，成交1715萬元。

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集團表示，按6月30日的市價釐定的已購買以太幣及比特幣的公允價值分別約為6520萬美元及3220萬美元，已購買的比特幣的公允價值於6月底減少約1730萬美元，預期將於中期業績內確認為減值虧損，而已購買以太幣的公允價值於6月底增加約1470萬美元，則不會在中期業績內確認為重估收益。

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美圖指，有關減值虧損不會影響集團的現金流、營運及經調整虧損或利潤淨額產生重大影響。現時集團已購買的以太幣及比特幣分別為7240萬美元及3280萬美元，已購買加密貨幣公允價值較其賬面值的增加淨額約為520萬美元（約4000萬元）。

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