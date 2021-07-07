【新股IPO】監管陰霾續困擾中概企業上市　瑞銀：香港有機會受惠

近年中概股面臨種種挑戰，近日更掀起新一輪科網企業監管風暴，中概股股價更一度受挫。瑞銀投資銀行亞太區主管及中國總裁金弘毅表示，不排除導致更多的潛在發行人來港上市，惟目前仍然處於觀望狀態。

雖然內地政策收緊，但金弘毅認為不會造成大批內地企業轉至A股上市，因不少企業未能達到A股上市要求。

金弘毅認為，未來一兩個月對中概股赴美上市帶來不明朗因素，特別是數據及平台服務類型行業。至於會否影響其他中概企業上市，認為仍需要時間評估。

自2019年底開始出現中概股來港作第二上市，瑞銀亞洲股票資本市場聯席主管郭自力表示，中概企業作第二上市的出發點主要因調整公司自身的資本、股東結構，亦視為企業發展的一個結果。

他認為，現時內地監管議題成為中概股發行人需要多加考慮的因素，不過是否成為推動中概股回歸，目前太早作出定論。

瑞銀表示，今年港美IPO市場融資規模錄得強勁增長，主要因流動性充裕及市場追逐優質資產所致。據Dealogic數據顯示，截至今年6月底，其融資規模按年增178%至406億美元。

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記者：謝卓榮