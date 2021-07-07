【Emoji爭議】iOS Emoji表情符號　被投訴對口吃人士不禮貌

▲ 近日有用戶投訴，在iPhone、iPad上輸入「Stammering（口吃）」，系統會自動跳出一個眼歪嘴斜的emoji，或涉歧視問題。

Emoji表情符號是大眾常用作溝通的文字工具，除了種類多、造型特別，emoji的表情也相當趣怪，吸引大批用戶使用。惟近日有用戶投訴，在iPhone、iPad上輸入「Stammering（口吃）」，系統會自動跳出一個眼歪嘴斜的emoji，或涉歧視問題。

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據Apple Insider報道指，專門協助口吃人士的英國協會STAMMA，其行政總裁Jane Powell發布新聞稿，稱在部分蘋果設備上輸入「Stammering」時，都會出現眼歪嘴斜的emoji。認為蘋果是在貶低口吃人士，並將口吃當成笑話。Powell指出，此emoji會讓外界趁機欺負說話結巴的人，涉歧視問題，影響他們的心理健康、職業及人際關係等。

▲ 專門協助口吃人士的英國協會STAMMA稱，在部分蘋果設備上輸入「Stammering」時，都會出現眼歪嘴斜的emoji。

新聞稿指出，目前並非所有的蘋果設備都會出現相關表情。有出現表情符號的設備，暫時只有iPhone 5s、 iPhone 7、iPhone SE、iPhone 11、iPhone XR、iPhone 12 Pro Max及iPad。STAMMA也提到，協會已就相關問題聯繫蘋果，要求更改或不再顯示此表情符號。

據蘋果資料顯示，這emoji並非口吃，而是頭昏眼花（woozy face）之意。

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責任編輯：曾曉汶