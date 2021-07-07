【吉利股價】吉利（175）股價跌可借勢買？譚朗蔚建議留意呢個價位 股市 16:30 2021/07/07 分享： 吉利汽車（00175）股價受累銷量未達標消息下跌。假如長遠看好吉利汽車前景，是否可以考慮趁股價回調作吸納？富昌證券聯席董事譚朗蔚這樣分析。 欄名 : 3分鐘睇股 相關文章 【吉利汽車】吉利6月銷量跌9%至10.02萬部 半年僅達全年目標41% 2021/07/06 【吉利汽車】吉利6月銷量跌9%至10.02萬部 半年僅達全年目標41% 你可能感興趣 【吉利汽車】吉利6月銷量跌9%至10.02萬部 半年僅達全年目標41% 17:43 2021/07/06 【吉利汽車】吉利6月銷量跌9%至10.02萬部 半年僅達全年目標41% 最新專欄文章 更多 【吉利汽車】吉利現價吸引 看好吉利前景可吸納 今日 【吉利汽車】吉利現價吸引 看好吉利前景可吸納 【維他奶股價】維他奶（345）股價曾反彈4% 網民聲討已完結？ 今日 【維他奶股價】維他奶（345）股價曾反彈4% 網民聲討已完結？ 【異動股】維他奶捲入政治風波 有貨如何部署？ 2021/07/05 【異動股】維他奶捲入政治風波 有貨如何部署？ 【濠賭股】市場憧憬港澳通關 濠賭股短綫可看好？ 2021/07/02 【濠賭股】市場憧憬港澳通關 濠賭股短綫可看好？ 【港股部署】港股下半年投資部署 這個板塊不容忽視 2021/06/30 【港股部署】港股下半年投資部署 這個板塊不容忽視 譚朗蔚 吉利汽車（00175） 汽車