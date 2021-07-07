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【吉利股價】吉利（175）股價跌可借勢買？譚朗蔚建議留意呢個價位

股市 16:30 2021/07/07

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吉利汽車（00175）股價受累銷量未達標消息下跌。假如長遠看好吉利汽車前景，是否可以考慮趁股價回調作吸納？富昌證券聯席董事譚朗蔚這樣分析。
 

欄名 : 3分鐘睇股

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