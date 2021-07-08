【職場熱話】一個同事怕冷 全部門一起捱熱 港男大呻：你凍可以着衫 我熱冇得除衫

世界上最冷的地方，除了北南極之外，還有電影院和學校禮堂。當人踏入社會之後，更會發現公司也是冷得要命。近日有網民於網上討論區發文，抱怨同事怕冷令公司很熱。

網民經歷：

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網民直言，「不要管他！」整個部門只有他一個說冷，大家就一起熱，「他要是不滿意就走，不然的話隨他冷死！」。有人同意，更指樓主又不是和他有親，幹嘛要理他冷不冷。

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亦有人為樓主獻計，「封他頭上的出風位」、「買座枱式冷氣機然後自私吹」、「買暖風機對着他吹」等。

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網民又覺得樓主這種情況要全部門的人同心合力才能解決。看樓主坐近門口，都不會是高級職員了，如果同事們不願意幫忙的話，樓主自求多福。

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責任編輯：張瑋婷