【樓市現象】拍板買樓快過行轉超市 夫婦睇樓10分鐘 火速705萬購OASIS KAI TAK開放式戶

樓市持續暢旺，買家怕未來通關後樓價更高，加快入市。最近一對夫婦睇樓僅10分鐘便立即拍板入市，購入OASIS KAI TAK開放式戶。

香港置業市務經理(銷售)吳仁傑表示，屯馬綫效應帶動沿綫區內交投，啟德二手承接熾熱，該行剛促成一宗OASIS KAI TAK買賣成交，售出單位為3座中高層C室，向西北望內園景，開放式間隔，實用面積約274平方呎。

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吳仁傑稱，單位以738萬元放盤1個月後獲區內客接洽，議價後減價33萬元，以約705萬元成交，實用呎價約25,730元，成交價與市價相若。據了解，買家為夫婦，心儀物業乾淨企理，近地鐵站，睇樓僅10分鐘便立即拍板入市。

資料顯示，原業主於2017年9月以約587萬元購入上述單位，是次轉售帳面賺約118萬元，物業升值約20%。

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位於啟德新區沐寧街10號的OASIS KAI TAK，由會德豐地產發展，單位於2018年12月開始入伙。OASIS KAI TAK設有8座，提供648個單位，單位實用面積由275平方呎至1,530平方呎。屋苑也鄰近港鐵啟德站，步程只需約5分鐘。

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記者：陳詠妍