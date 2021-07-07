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【Switch】任天堂OLED版Switch 10月8日發售　定價2680元　備7吋螢幕、新式立架

股市 15:50 2021/07/07

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任天堂OLED版Switch 10月8日發售　定價2680元

Nintendo Switch升級版即將推出。任天堂宣布，預定於今年10月8日發售配置OLED螢幕的Nintendo Switch（OLED款式），定價為2680元。Nintendo Switch（OLED款式）主機備有「白色」和「電光藍・電光紅」兩種顏色可供選擇。

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任天堂指，Nintendo Switch（OLED款式）主機尺寸與Nintendo Switch差別不大，但螢幕的邊框進一步收窄，載有7.0吋OLED螢幕。而Nintendo Switch是6.2吋液晶螢幕，Nintendo Switch Lite則是5.5吋液晶螢幕。

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另外，Nintendo Switch（OLED款式）主機儲存記憶體增至64GB，也可額外使用microSD卡。而且，機身的喇叭改為左右雙聲道，並聲稱音色更好。

至於其他配置，Nintendo Switch（OLED款式）的支架採用能自由調節角度的轉軸式設計，可有3種角度調較。附設的底座亦備有2個USB插孔、連接電視用的HDMI插孔和新增設的有線網路插孔。

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編輯：袁諾曦

經濟 Switch 任天堂

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